الجيش الليبي يعطي مهلة أخيرة... ماذا ينتظر طرابلس ليل الأربعاء ؟

وكالات- أعلن الجيش الوطني الليبي عن تمديد مهلة الأيام الثلاثة التي أعطاها لمدينة مصراتة لسحب مليشياتها من طرابلس وسرت، وذلك لثلاثة أيام أخرى.

وأوضح الناطق بإسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري في بيان عن القيادة العامة للقوات المسحلة الليبية، أن "هذه المهلة جاءت إستجابة للاتصالات من بعض الشخصيات الوطنية من أحرار أبناء مصراتة مع القيادة العامة لتمديد المهلة أسبوعا لإعطاء فترة زمنية كافية لجهودهم ومساعيهم لإقناع أبناء مصراتة للعودة إلى مدينتهم".

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وأكد إعتذار القيادة العامة عن هذه المدة، وإكتفاءها بثلاثة أيام فقط كمهلة إضافية، تنتهي الساعة 12 منتصف ليل الأربعاء المقبل.

وإنتهت أمس، الأحد 22 ديسمبر 2019، المهلة التي أعطاها الجيش الليبي إلى مدينة مصراته. وقال الجيش، في بيان، صباح الجمعة الماضي "إن استهداف مصراتة سيتواصل يوميا دون إنقطاع وبشكل مكثف لم يسبق له مثيل إذا لم تسحب مصراتة (ميليشياتها) من طرابلس".