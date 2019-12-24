أكدت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الثلاثاء ان احكام القضاء السعودي الصادرة في قضية المواطن السعودي (جمال خاشقجي) تؤكد التزام المملكة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه. وقال مصدر مسؤول في (الوزارة) في بيان صحفي ان "دولة الكويت تابعت باهتمام الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي يوم امس الاثنين ضد المتهمين بمقتل المواطن السعودي (جمال خاشقجي) والتي تعكس التزام المملكة العربية ان "دولة الكويت تابعت باهتمام الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي يوم امس الاثنين ضد المتهمين بمقتل المواطن السعودي (جمال خاشقجي) والتي تعكس التزام المملكة العربية السعودية الشقيقة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه ردا على من يحاول المساس بالمملكة والاساءة لقضائها العادل". وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنهم واستقرارهم وخصوصية شأنهم الداخلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الكويتية : أحكام القضاء السعودي بقضية خاشقجي تعكس الالتزام بمبادئ القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.