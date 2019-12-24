تصريحات ترامب تؤثر على الأسهم الأمريكية

ظلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرائدة، يوم أمس الاثنين، في ختام جلسة التداول عند أعلى مستوياتها التاريخية، نتيجة للتفاؤل بعد تصريحات الرئيس دونالدترامب، حول تأثير الاتفاق التجاري مع الصين، وذلك وفقا لمعطيات البورصات.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قدأعلن أن اتفاق التجارة مع الصين، سيتم توقيعه قريبًا جدًا، وذلك بعد أيام من تصريحاته حول التأثير الإيجابي للاتفاق على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
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