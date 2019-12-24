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الصين تؤكد استعدادها لمواصلة التعاون مع أفريقيا

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 أكدت الصين استعدادها لمواصلة العمل مع الدول الإفريقية لدفع التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الفضاء.

 

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" اليوم الثلاثاء؛ مشيرًا إلى

أن الصين تتعهد ببذل كل ما في وسعها لتنفيذ ما وعدت به الأشقاء الأفارقة.


وأضاف شوانغ أن الصين وإفريقيا يربطهما مجتمع المصير المشترك، ومجتمع

التعاون المشترك والمصالح والمنفعة المتبادلة، معربًا عن استعداد الصين لمواصلة العمل مع الدول الإفريقية لدفع التعاون في مختلف المجالات، ودعم الأشقاء الأفارقة على مستوى وجودة أعلى في سبيل تحقيق "الحلم الإفريقي" بأسرع وقت ممكن، وتحقيق التعاون المربح للجانبين والتنمية المشتركة بين الجانبين.
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