لبنان: تأمين عودة النازحين إلى سوريا الخميس المقبل

أعلن جهاز الأمن العام اللبناني أنه سيقوم بتأمين "العودة الطوعية" لمجموعات من النازحين السوريين ممن يوجدون داخل الأراضي اللبنانية إلى سوريا صباح بعد غدٍ الخميس.

ذكر الأمن العام اللبناني - بيان صادر اليوم الثلاثاء - أن النازحين السوريين سيتم تأمين عودتهم إلى بلداتهم في سوريا من خلال 3 مراكز ومعابر حدودية (القاع، والمصنع، والعبودية) وأنه تم تحديد 9 مناطق رئيسة على مستوى لبنان تتضمن نقاط تجمع للنازحين لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيم عملية عودتهم، نظرا لكونهم يقطنون مناطق مختلفة ومتفرقة من البلاد.



يتولى الأمن العام منذ منتصف العام الماضي عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين الأممية، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.

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يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية،

غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى مليوني نازح.



ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.



وكانت روسيا أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدًا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن والعراق وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يوجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الدولة اللبنانية تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.