ماذا حدث للأرض خلال 10 أعوام ؟ الفضاء يجيب

تطورت تقنيات التصوير عبر الأقمار الصناعية فى الاعوام العشر الماضية، وتتعدد الاغراض مابين الرصد والمراقبة، كما تم تسجيل أهم الأحداث التي شهدها كوكب الأرض على مدى العقد الماضي من الفضاء.

وقد ازدهرت التصوير الفضائي تزامنة مع بدء استخدام للاغراض التجارية مما أدى لخفض تكلفة هذا النوع من التصوير وتطوير تكنولوجيا، أتاحت الحصول

على صور عالية الدقة من أنحاء كثيرة حول العالم على الفور تقريبا حتى على الهواتف.

ونشرت شركة ماكسار تكنولوجيز الأمريكية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الصناعية صورا لبعض أهم الأحداث على مدى العقد الماضي تراوحت بين كوارث طبيعية وحروب وتشييد مقر

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شركة أبل في كاليفورنيا المصمم على هيئة سفينة فضاء.

وشملت الصور أيضا تسرب النفط من منصة ديب ووتر هورايزون في خليج المكسيك في 2010 وإطلاق الصين أول حاملة طائرات محلية الصنع التي تحمل اسم شاندونغ من قاعدة على ساحل مطل على بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه الشهر الماضي.

وشركة ماكسار متخصصة في تصوير الأرض والبيانات والتحليلات‭‭ ‬‬ الجغرافية المكانية عبر الأقمار الصناعية ومقرها في ولاية كولورادو الأمريكية.