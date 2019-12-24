سوريا.. عواصف تقلب حاويات شحن في مرفأ اللاذقية

وصلت سرعة رياح العاصفة في الساحل السوري إلى درجة أغلقت فيها السلطات السورية الموانئ، وأدت إلى سقوط حاويات شحن في مرفأ اللاذقية.

أعلنت مديرية الموانئ البحرية اليوم إغلاق جميع الموانئ في اللاذقية وطرطوس أمام الملاحة البحرية بسبب الأحوال

الجوية السائدة، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

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وأكد العميد عمار مخلوف، مدير عام الموانئ، أنه تم إغلاق مينائي طرطوس واللاذقية، وميناء مصب النفط في بانياس، إضافة إلى موانئ

الصيد والنزهة، بسبب سرعة الرياح التي تبلغ حاليا نحو 40 كم /سا.

وأفاد المسئول السوري، أنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح في الساعات المقبلة إلى نحو 90 كم/سا، مضيفًا أنه تم الطلب من السفن والمراكب بأخذ الحيطة والحذر وإجراءات السلامة المتبعة في مثل هذه الحالات تفاديًا لأي حوادث.