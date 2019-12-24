قتلى بينهم أطفال في قصف جوي على إدلب سوريا

قتل ثمانية أشخاص على الأقل بينهم خمسة أطفال، اليوم الثلاثاء، في غارات جوية استهدفت قرية في شمال غرب سوريا تؤوي نازحين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد إن الغارات استهدفت قرية "جوباس" على أطراف بلدة سراقب في ريف إدلب الشرقي وأن القتلى نازحون لجأوا إلى قرية "المدرسة" ونواحيها.
وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان صحفي اليوم، إن القرية التي استهدفها القصف تقع على بعد كيلو متر غرب أوتوستراد دمشق - حلب الدولي.
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وأشار إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، لافتاً إلى استرجاع فصائل المعارضة لبلدة "تلمنس" وقرية "الغدفة" جنوب شرق إدلب بعد ساعات من سيطرة قوات النظام عليهما.
وأوضح المرصد أن عمليات قصف مكثف بشكل متبادل تجري حالياً بين الجانبين على محاور "تلمنس" و"البرسة" و"معرشمارين" و"معرشمشة" و"معرشورين"، لافتا إلى أن قوات النظام اقتربت من الأوتوستراد الدولي حلب-دمشق، الذي يمر من مدينة معرة النعمان، لتصبح المسافة الفاصلة عنه نحو 4 كيلومترات.
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