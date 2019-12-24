تحطم طائرة مقاتلة من طراز "سو-57" شرقي روسيا

أكد مصدر عسكري روسي مسؤول تحطم طائرة مقاتلة من طراز "سو-57" من الجيل الخامس خلال اختبارات جرت، صباح اليوم الثلاثاء، في إقليم خاباروفسك شرقي روسيا.

وقال مصدر مسؤول في حكومة الإقليم إن الحادث وقع أثناء إجراء اختبار للمحرك دون سقوط ضحايا بعدما تمكن الطيار من القفز بالمظلة وتم إجلاؤه بمروحية.

وأرجع الحادث - وفق معلومات أولية - إلى عطل فني في نظام قيادة الطائرة التي سقطت على بعد حوالي 120 كيلومتراً من مطار دجيموغوي.

تعتبر "سو-57" أحدث مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس وهي مخصصة للقضاء على جميع الأهداف الجوية والبرية.