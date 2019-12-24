الإضراب يكبد الحكومة الفرنسية 400 مليون يورو حتى الآن

أكد رئيس السكك الحديدية الفرنسية، جان بيير فاراندو، أن الإضراب الحالي في فرنسا كبد الشركة حتى الآن خسائر تقدر بنحو 400 مليون يورو، مضيفا: "وهذا مبلغ كبير بالفعل"، حسبما نقلت عنه صحيفة "لو موند" على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء.

وأشار فاراندو إلى أنه وفي ظل استمرار الإضراب بسبب إصلاحات أجور التقاعد، و الذي طال معظم أنحاء فرنسا، فإنه من السابق لأوانه التحدث عن الخسائر النهائية.

وأفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، SNCF ، بأن حركة القطارات في فرنسا تضررت عشية أعياد الميلاد، مساء أمس الاثنين، بشكل هائل بسبب الإضراب، موضحة أن خمس القطارات السريعة TGV، في المتوسط، فقط، هي التي كانت تنفذ الرحلات المقررة لها.

وفي ضوء الإضراب تضررت حركة القطارات من ألمانيا وإليها.