أكد رئيس السكك الحديدية الفرنسية، جان بيير فاراندو، أن الإضراب الحالي في فرنسا كبد الشركة حتى الآن خسائر تقدر بنحو 400 مليون يورو، مضيفا: "وهذا مبلغ كبير بالفعل"، حسبما نقلت عنه صحيفة "لو موند" على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء.
وأشار فاراندو إلى أنه وفي ظل استمرار الإضراب بسبب إصلاحات أجور التقاعد، و الذي طال معظم أنحاء فرنسا، فإنه من السابق لأوانه التحدث عن الخسائر النهائية.
وأفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، SNCF ، بأن حركة القطارات في فرنسا تضررت عشية أعياد الميلاد، مساء أمس الاثنين، بشكل هائل بسبب الإضراب، موضحة أن خمس القطارات السريعة TGV، في المتوسط، فقط، هي التي كانت تنفذ الرحلات المقررة لها.
وفي ضوء الإضراب تضررت حركة القطارات من ألمانيا وإليها.
كانت هذه تفاصيل خبر الإضراب يكبد الحكومة الفرنسية 400 مليون يورو حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.