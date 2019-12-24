15 قتيلا في هجوم لطالبان على الجيش الأفغاني

قتل ما لا يقل عن 15 من أفراد قوات الأمن عندما هاجمت حركة طالبان نقطة تفتيش حكومية في إقليم بلخ بشمال أفغانستان.

وقال مسؤولون محليون، اليوم الثلاثاء، إن مقاتلي الحركة نصبوا كمينا لنقطة التفتيش.

وعلى الرغم من تراجع القتال خلال فصل الشتاء بسبب تساقط الثلوج بكثافة في الجبال التي عادة ما يستريح فيها مسلحو طالبان ويعيدون تنظيم صفوفهم قبل هجومهم السنوي في الربيع، لا تزال الهجمات، على نقاط التفتيش الأمنية الأكثر عرضة للخطر، مستمرة على مستوى البلاد.

وقال محمد يوسف، حاكم منطقة دولت آباد، التي وقع فيها الهجوم، إن العشرات من مقاتلي طالبان استهدفوا نقطة تفتيش يحرسها جنود أفغان وعناصر من المخابرات وقتلوا 15 شخصا.

إلا أن وزارة الدفاع الأفغانية قالت، في بيان، إن سبعة جنود قُتلوا في الهجوم.

وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إنها قتلت ما لا يقل عن 20 من أفراد قوات الأمن وأسرت أربعة آخرين كما أصيب ستة.