محتجو العراق ينفذون عصيانا مدنيا ويغلقون دوائر حكومية

بدأ المحتجون العراقيون العصيان المدني في مدن عدة، اليوم الاثنين، حيث أغلقت المدارس والدوائر الحكومية أبوابها.

وشل العصيان مدن الديوانية والناصرية والحلة والكوت والعمارة، في جنوب البلاد.

كما قطع المتظاهرون طرقات وجسورا بالإطارات المشتعلة تنديداً بتسمية قصي السهيل لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال علي الديواني أحد متظاهري الديوانية "قمنا بتصعيد بعض الخطوات الاحتجاجية (...) رداً على ترشيح رئيس وزراء جديد للمرحلة المؤقتة من قبل الأحزاب الحاكمة منذ 2003 حتى الآن".

ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من أكتوبر بتغيير النظام السياسي عبر المصادقة على قانون انتخابي جديد.

وفيما تدفع الأحزاب باتجاه تسمية وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل لرئاسة الوزراء، يرفض الشارع أي شخصية شغلت منصباً سياسياً منذ عام 2003.

واعتبر المهندس محمد رحمن، الذي يتظاهر في الديوانية، أن "مطالب المتظاهرين العراقيين بسيطة ولا تحتاج إلى كل هذه المماطلة والتسويف: اختيار رئيس وزراء بمواصفات مهنية ويتمتع باستقلالية ولا ينتمي الى أي حزب شارك بالعملية السياسية منذ 2003".

وبدأت الحكومة والبرلمان العمل على إصلاح النظام الانتخابي.

ويطالب المتظاهرون بانتخابات على أساس الاقتراع الفردي "تضمن صعود نخبة من الجيل السياسي الجديد"، بحسب رحمن.

وكان مرتقباً أن يلتئم البرلمان بعد ظهر اليوم الاثنين، لمناقشة قانون الانتخاب، لكن تم تأجيل الجلسة حتى الساعة الواحدة من بعد ظهر غد الثلاثاء، لعدم اكتمال النصاب.

وأسفرت الاحتجاجات، حتى الآن، عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح، وفقا لإحصاءات رسمية.

في انتظار التوافق على مرشح، تواصلت الاحتجاجات في بغداد ومدن الجنوب.

واستمر المتظاهرون بالاحتشاد في العاصمة بغداد عند جسري "السنك" و"الأحرار".

وأصيب ثمانية متظاهرين، على الأقل، بحالات اختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع، بعد مواجهات ليل الأحد مع قوات الأمن، وسط بغداد، وفقا لمصادر أمنية وطبية.

لذلك، فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة اليوم الاثنين في بغداد، خصوصاً بعدما أقدم محتجون على قطع طريق سريعة رئيسية بشرق المدينة، أعيد فتحها في ما بعد.

وفي الناصرية، قال الناشط المدني علي منجل "سنواصل احتجاجاتنا السلمية في الناصرية ومدن المحافظة، رداً على تأخر رئيس الجمهورية في تسمية رئيس جديد للحكومة".