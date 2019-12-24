كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدمير مدرعة عسكرية تركية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دمرت القوات الجوية الليبية، اليوم الثلاثاء، مدرعة عسكرية تركية في طريق مطار طرابلس، حسبما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني.

وقد أفادت مصادر ليبية، بوقوع اشتباكات بالسلاح الثقيل بين الجيش وكتائب الوفاق جنوب طرابلس.

وفي سياق آخر، أوقفت البحرية الليبية، مساء السبت الماضي، سفينة يقودها طاقم تركي وترفع علم غرينادا، وتصطحبها إلى ميناء رأس الهلال شرقي ليبيا للتفتيش.

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وأشارت البحرية الليبية إلى أنه سيتم التحقق من حمولة السفينة، واتخاذ الاجراءات المتعارف عليها دوليا.

ويذكر أن قال المتحدث بإسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري: "قصفنا مصراتة بعد أن كشفنا فيها أهدافاً خطيرة… ورصدنا أهدافاً تهدد الأمن في مصراتة وحذرنا من خطورتها".

وقال المسماري إن الجيش الليبي سيواجه الغزو التركي لليبيا بالقوة، مشيرا إلى أن ميليشيات مصراتة تمهد الطريق لدخول الغزو التركي".