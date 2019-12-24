كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملكة إليزابيث الثانية تعترف: مضت سنة مليئة بالعثرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعترف الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، بأن الأشهر الـ 12 الماضية شعرت بـ "وعرة للغاية" في بثها يوم عيد الميلاد.

وسوف تشير العاهدة البالغة من العمر 93 عامًا إلى حياة يسوع وأهمية المصالحة في رسالتها المسجلة مسبقًا، قائلة "الخطوات الصغيرة التي اتخذت في الإيمان وعلى أمل يمكنها التغلب على الخلافات القديمة والانقسامات العميقة لتحقيق الانسجام والتفاهم".

ولم تحدد الملكة ما إذا كانت كانت تشير إلى الاضطرابات السياسية على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي هيمنت على 2019 في المملكة المتحدة، أو ما إذا كانت تفكر في أحداث شخصية تتعلق بأسرتها، أو كليهما.

وخرج زوجها، الأمير فيليب، من مستشفى في لندن بعد أن أمضى أربع ليال في حالة لم يكشف عنها صباح اليوم الثلاثاء.

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ولم يكن الدوق هو المالك البريطاني الكبير الوحيد الذي احتل عناوين الصحف هذا العام. وفي سبتمبر، انفتح دوق ودوقة ساسكس حول الصراعات التي واجهها الزوجان، وتحت التدقيق الإعلامي المكثف أثناء جولة في جنوب إفريقيا.

وستجلس الملكة خلف مكتب بثوب من الكشمير الأزرق الملكي صممه أنجيلا كيلي، وستخاطب الأمة المحاطة بمجموعة من الصور لعائلتها بما في ذلك صورة الأمير تشارلز وزوجته كاميلا بمناسبة الذكرى الخمسين.

وفي يونيو، أشادت الملكة نيابة عن "العالم الحر بأكمله" بأولئك الذين لقوا حتفهم أثناء هبوط نورماندي في بورتسموث، جنوب إنجلترا مع قادة العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

