كوريا الشمالية تختبر صواريخ طويلة المدى

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دعت صحيفة كوريا الشمالية المملوكة للدولة اليوم الثلاثاء إلى تطوير أسلحة جديدة لتعزيز الأمن القومي في الذكرى 28 لتأسيس الزعيم السابق الراحل كقائد أعلى للجيش.

وأضافت: "إذا كانوا يرغبون حقًا في دفع وجهة نظرهم إلى الوطن، بحيث يمكنهم تعريض الولايات المتحدة لخطر السلاح النووي، فإنهم سيضعون فعليًا رأسًا حربية وهمية في نهاية الأمر ويظهرون أن الرؤوس الحربية يمكن أن تتخطى الأجواء".

• من يملك أسلحة العالم النووية؟

قال كازنيس أن "الصاؤوخ الباليستي العابر للقارات التي أجرتها بيونج يانج في نوفمبر 2017 كان لديها بالفعل نطاق يصل إلى 10.000 كيلومتر، وهو ما يكفي لتهديد الولايات المتحدة القارية. وأضاف أن البلاد اختبرت أول سلاح نووي قبل 13 عامًا.

وأضاف "هذا تهديد، وعلينا أن نتعامل معه بجدية".

• العودة إلى التوترات 2017

قال مدير مركز الأبحاث، استنادًا إلى حديثه مع العديد من مستشاري البيت الأبيض، إن الإجماع هو أنه إذا ما أطلقت بيونج يانج حدًا لقذيفة صاروخية في يوم عيد الميلاد، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون ”مهينًا جدًا" و"غاضبًا جدًا". وسيشعر الرئيس بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد خرق الوعد الذي قطعه على ترامب والذي هو عدم اختبار المقذوفات.

وقال كازيانيس إن مقاربة ترامب تجاه كوريا الشمالية كانت ”غير تقليدية” إلى حد ما حيث قابل كيم ثلاث مرات منفصلة خلال العامين الماضيين في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

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وأضاف، والآن أصبحت كوريا الشمالية تعود إلى حد ما إلى التكتيكات القديمة، وأعتقد أن ما سوف يفعله ترامب هو أنك سترى أنه يمارس أقصى ضغط. مضيفًا، ستشهد مزيدًا من العقوبات، وتعزيز الوجود الأمريكي في المنطقة، وأعتقد أننا سنعود إلى التوترات في عام 2017.

وأشار كازيانيس إلى أنه "هذه المرة، لا يوجد منحدر بعيد المنال، مثل الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 في كوريا الجنوبية التي ساعدت في نزع فتيل التوترات، مضيفًا أنه قلق للغاية من أين يذهب هذا.

وقال إن العقوبات يمكن أن تحتوي على المشكلة إلى حد ما، ولكن من المهم أن نفهم أنه إذا كان هدف واشنطن هو أن تستسلم بيونج يانج، فلن يكون ذلك ممكنًا.

• من يتعامل مع كوريا الشمالية؟

تنبع قوة بكين على بيونج يانج من الاعتماد الاقتصادي لكوريا الشمالية. وأشار كازيانيس إلى أن 90٪ من صادرات الأمة المعزولة تمر عبر الصين.

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي يوم الاثنين في اجتماع ثلاثي في تشنغدو بالصين.