كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: جنازة رئاسية لقائد الجيش ومجالس عزاء بمختلف المدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات ستنظم جنازة رئاسية للفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الذي توفي بشكل مفاجئ صباح أمس، إثر تعرضه لنوبة قلبية وهو داخل منزله عن عمر ناهز 80 عاما.

وفي الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء، سينقل جثمان قايد صالح، من المستشفى العسكري "عين النعجة" إلى قصر الشعب التابع لرئاسة الجمهورية لإلقاء النظرة الأخيرة عليه من قبل المسؤولين في الدولة والمواطنين العاديين.

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وسيتنقل الموكب الجنائزي باتجاه مقبرة العالية مروراً ببعض الساحات والشوارع الرئيسة في وسط العاصمة الجزائرية، عند الساعة الواحدة ظهرًا، حيث سيوارى الثرى بمربع الشهد حيث يرقد كبار القادة الجزائريين.

وفتحت اليوم الثلاثاء مجالس عزاء في العديد من مدن الجزائر، كما تولت المراكز الاعلامية الإقليمية للجيش فتح سجلات عزاء أمام المواطنين من عامة الشعب.

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرر في أعقاب وفاة الفريق أحمد قايد صالح، حداداً وطنياً لثلاثة أيام، وحداداً عسكرياً لسبعة أيام.