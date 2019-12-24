كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تعزز إجراءات الأمن وسط الغضب ضد القانون الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عززت السلطات الهندية إجراءات الامن وأغلقت الانترنت في أماكن مختلفة اليوم الثلاثاء بينما خطط أعضاء الحزب الحاكم لتنظيم مسيرات لدعم قانون الجنسية الجديد رغم تصاعد الاحتجاجات على مستوى البلاد.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية، إن الحكومة تتوقع أن يكون جميع مسؤولي أمن الدولة في الخدمة عشية عيد الميلاد وخلال أسبوع العطلات.

وقال مسؤول أمني كبير في نيودلهي "نريد من الشرطة منع اندلاع أعمال العنف، ولكننا ندرك أيضًا أن الوضع يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة، وبالتالي سيتم نشر قوات شبه عسكرية في الأسواق والأماكن العامة".

وتم تنظيم ما لا يقل عن 20 اجتماعًا مساندًا، أو ضد القانون الجديد في مدن مختلفة، حيث قام متظاهرون من كلا الجانبين بالتصدي على وسائل التواصل الاجتماعي لإخراج الناس من أعياد الميلاد والعام الجديد.

ويهدف قانون تعديل المواطنة (CAA) إلى المسار السريع للمواطنة بين الهندوس، والبارسيس، والسيخ، والبوذيين، والجنس، والمسيحيين الذين وصلوا إلى الهند قبل 31 ديسمبر 2014، من أفغانستان ذات الأغلبية المسلمة، وبنجلاديش وباكستان.

وأثار إعدامها في 11 ديسمبر مظاهرات في ولاية آسام الشرقية، حيث يخشى المحتجون من أن تجعل المهاجرين غير الشرعيين من بنجلاديش مقيمين بصورة قانونية.

وفي أماكن أخرى، يقول النقاد إن القانون يميز ضد المسلمين وهو جزء من الأجندة القومية الهندوسية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي. الحكومة تنفي ذلك.

وقال نشطاء معارضون للقانون إنهم يحاولون الحفاظ على الزخم ويبحثون عن سبل لحل مشكلة تعطل الشرطة وتعتيم الإنترنت.

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وقال أعضاء بارزون في حزب بهاراتيا جاناتا في موديز، الذين نظموا مسيرات حاشدة لدعم القانون وإنهم مصممون على مواجهة ما يرون أنه انتقاد مضلل له.

وصرح جوبال كريشنا أغاروال المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا "نريد أن نوضح أن القانون ليس معاديًا للمسلمين، ونريد أن نكشف أن الذين يقودون الاحتجاجات ضد القانون هم مضللون مسلمون أبرياء وغير متعلمين".

وقُتل 21 شخصًا على الأقل منذ إقرار القانون في احتجاجات تمثل أول معارضة كبرى لجدول أعمال مودي التشريعي منذ إعادة انتخاب حزبه الساحق هذا العام.

وأشارت الشرطة في ولاية أوتار براديش الشمالية (UP)، التي شهدت أكبر عدد من الوفيات في الاحتجاجات، إلى أن الإسلاميين كانوا يحرضون على المظاهرات المناهضة للجهاز.

وقال ضابط الشرطة البارز كالانيدي نيثاني "لدينا دليل على أن جماعة إسلامية يقع مقرها في دلهي وأقوى قاعدة لها في الولاية الجنوبية في ولاية كيرالا".

وقال مسؤول في غرفة مراقبة الشرطة بالولاية إنه خلال الأيام العشرة الماضية، احتجزت الشرطة في حوالي 900 شخص بسبب العنف. وتم القبض على أكثر من 2000 شخص في جميع أنحاء الهند.

وانتقدت منظمة رصد حقوق الإنسان ومقرها نيويورك عمل الشرطة ودعتهم إلى التوقف عن استخدام القوة المميتة غير الضرورية ضد المتظاهرين.

وقالت جماعة الحقوق، إن الشرطة استخدمت القوة المفرطة فقط ضد المحتجين على القانون، بمن فيهم العديد من الطلاب.