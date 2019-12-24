كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاري وميجان يرسلون بطاقة معايدة بالكريسماس عليها صورة ابنهما "آرتشي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، بطاقة عيد الميلاد "الكريسماس" إلى مؤسسة خيرية، بصورة احتفالية لهما مع طفلهما آرتشي.

وظهر الأمير هاري وميغان يضحكان، وأمامهما الطفل آرتشي ينظر إلى الكاميرا، وخلفهم تظهر شجرة عيد الميلاد في الصورة المنشورة باللونين الأبيض والأسود، حسب ما ذكرت صحيفة «إيفينيج ستاندرد» البريطانية.

ونشرت الصورة عبر حساب مؤسسة "كوينز كومنولث تراست" الخيرية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مع تعليق: «نشارك أحلى بطاقة عيد الميلاد من رئيسنا ونائب رئيسنا، دوق ودوقة ساسكس. عيد ميلاد سعيد للجميع».

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الصورة التقطت بواسطة صديقة ميجان، "جانينا جافانكار"، وهي ممثلة أميركية معروفة بالظهور في برامج تلفزيونية مثل «ترو بلد» و«سليبي هولو» و«ذا إل ورد».

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يقضى الأمير هارى وميجان ماركل، عطلتهما الملكية فى كندا، حيث سيقضيان بعض الوقت مع والدة ميجان، دوريا راجلاند، بالإضافة إلى بعض الأصدقاء، وتمتد هذه العطلة إلى 6 أسابيع، والتى بدأوها باستقبال رسمى للغاية من رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو.

استقبل جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل دوق ودوقة ساسكس، وطفلهما الصغير آرتشى، برسالة ترحيب نشرها فى تغريده عبر حسابه على تويتر، حيث قال "الأمير هارى وميجان وأرشى: "نتمنى لكم جميعًا إقامة هادئة ومباركة فى كندا.. أنت بين الأصدقاء، ومرحبًا بكم دائمًا هنا."

وحسب ما نشرته مجلة "ELLE"، فإن اختيار قضاء العطلة الملكية الشتوية فى كندا ليس عشوائيًا، حيث عاشت ميجان فى تورنتو بينما كانت تصوّر أعمالها التلفزيونية السابقة، كما أنه بينما كان ميجان وهارى يتواعدان، ذهب هارى إلى تورنتو لزيارتها فى أكثر من مناسبة سرية، وفى يونيو 2017، أمضوا عطلة نهاية أسبوع رومانسية هناك، وفى سبتمبر من ذلك العام.

وفى تغريدة يوم الجمعة، أكد المراسل الملكى أوميد سكوبى، أن الزوجين سيقضيان بعض الوقت فى كندا، لكنهما سيفعلان ذلك على انفراد، كما أشار إلى أن قضاء أصحاب السمو الملكى دوق ودوقة ساسكس لأوقتهما الخاصة فى كندا، يعكس أهمية دولة الكومنولث هذه لكليهما، موضحًا أنه بينما تؤكد رسائل البريد الإلكترونى، إلى أن اختيار هذه الدولة التى يقضونها فى عطلتهما، يعود لأسباب أمنية، لكن لن يتم توضيح مزيد من التفاصيل الأخرى احترامًا لخصوصيتهما".