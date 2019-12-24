5 دول لا تحتفل بالكريسماس

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يحتفل الناس في جميع أنحاء العالم بعيد الميلاد، سواء كانوا مسيحيين أم لا. إنه وقت تلتقي فيه العائلة والأصدقاء ويتذكرون الاحداث الجيدة التي مرت بهم. كما يحب الناس، وخاصة الأطفال، احتفالات الكريسماس لأنه وقت تقديم وتلقي الهدايا. ومع ذلك، من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن هناك بعض الدول التي لا تحتفل بعيد الميلاد ولا تعتبره عطلة رسمية.

1. إسرائيل

ما يقرب من 75 ٪ من سكان إسرائيل من اليهود (أتباع اليهودية) وعيد الميلاد ليس عيدًا يهوديًا. إنهم يعتبرون يسوع ملك للناصرة. وفي الوقت نفسه لليهود مهرجانات خاصة بهم. البوريم، روش هاشانه وهانوكا، وهم لا يصلون في الكنيسة مثل المسيحيين، إنهم يصلون في معبد اليهود. إنهم ينتمون إلى نفس الجذر من عائلة إبراهيم ولكن كلاهما دين منفصل. يعتنق أغلبية سكان إسرائيل اليهودية مع وجود أقلية مسيحية وإسلامية، وبالتالي، فإن الأعياد اليهودية فقط هي المعترف بها رسميًا.

2. روسيا

عيد الميلاد ليس عطلة كبرى في روسيا. يتم الاحتفال به فقط في 6 و7 يناير بدلًا من 24-25 ديسمبر لأن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تستخدم التقويم اليوليوسي الأقدم الذي يختلف عن التقويم الغريغوري الذي تستخدمه الكنائس الغربية. بالنسبة لمعظم الأشخاص غير المتدينين وكذلك الأقليات الدينية، لا تُلاحظ احتفالات عيد الميلاد إلى حد كبير، في حين يشارك العديد من المسيحيين في خدمات كنيسة عيد الميلاد ويعقدون مناسبات دينية مخصصة للعطلة.

3. الصين

يعد 25 ديسمبر يوم عمل منتظم في الصين حيث تتعدد الديانات الصينية التقليدية مثل الكونفوشيوسية والطاوية والبوذية وحتى المسيحية والإسلام، ولهذا السبب، لا تعترف الصين بعيد الميلاد باعتباره عيدا رسميا، بل تتخذ السلطات المحلية موقفا متشددا على كل من يشارك في هذا الاحتفال المسيحي.

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4. تركيا

في تركيا، 25 ديسمبر ليس عطلة وطنية بسبب الأقلية المسيحية مقارنة بأغلبية السكان المسلمين الذين يهيمنون على البلاد. تركيا هي في الغالب دولة إسلامية، لذلك، فقط الأعياد الإسلامية هي المعترف بها وطنيا.

5. كوريا الشمالية

لا تسمح سلطات كوريا الشمالية بأية أعياد دينية في البلاد، بما في ذلك أعياد الميلاد. تم حظر عيد الميلاد في كوريا الشمالية منذ عام 1948 عندما بدأت أسرة كيم في قمع الحريات الدينية. في تطور مضحك للغاية، امر كيم جونغ أون المواطنين المفوضين بالاشادة بجدته الميتة في 24 ديسمبر بدلًا من 25 ديسمبر. يعود هذا أيضًا جزئيًا لأن السلطات تعتبر عيد الميلاد ثقافة غربية ولا تتسامح مع أي ممارسة غربية.

أيضا هناك دول أخرى لا تحتفل بعيد الميلاد لأسباب عديدة منها: المملكة العربية السعودية، فيتنام، الكويت، أفغانستان، منغوليا، نيبال، كازاخستان، أوزبكستان، الجزائر وغيرها الكثير

