كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تعلن تحطم أحدث طائرة مقاتلة شرقي البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحطمت طائرة مقاتلة متطورة، اليوم الثلاثاء، خلال مهمة تدريبية، لكن طيارها نجا من الحادث بسلام، حسبما قال مسؤولون روس.

وأعلنت شركة "يونايتد إيركرافت كوربوريشن" الروسية، أن المقاتلة "سو -57" سقطت خلال رحلة تدريبية بالقرب من مدينة كومسومولسك-أون-أمور، أقصى شرقي البلاد،

وأكدت الشركة الروسية، أن قائد الطائرة قفز بأمان، ولم تقع أضرار على الأرض، ولم يعرف سبب الحادث حتى الآن.

وحلقت المقاتلة "سو -57" أكثر الطائرات المقاتلة الروسية تطورا، لأول مرة عام 2010، فلديها القدرة على حمل معدات وأسلحة متطورة.

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وصممت شركة سوخوي الطائرة ذات المحركين لتنافس مقاتلة الشبح الأمريكية "إف-22 رابتور".

ويمثل الحادث أول خسارة لطائرة سو-57، حيث صنعت شركة سوخوي 10 منها في كومسومولسك-أون-أمور، لإجراء اختبارات ما قبل الإنتاج، وتقييم القدرة القتالية.

وأصدر سلاح الجو الروسي طلبا لتصنيع 76 طائرة من طراز سو-57 بحلول عام 2028، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.