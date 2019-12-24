بعد توقيفه مدى الحياة عن التحكيم.. “الطاس” ينضم للمحتجين على التيازي

عائشة مجيب – صحفية متدربة

بعد ساعات من قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، توقيف الحكم هشام التيازي مدى الحياة، بسبب مباراة أولمبيك خريبكة ويوسفية، برشيد، انضم فريق الاتحاد البيضاوي، الممارس في القسم الثاني، إلى صف المحتجين على الحكم.

وأعلن بطل كأس العرش، في بلاغ له أن الحكم هشام التيازي، قام بأخطاء في حقهم، خلال المباراة التي جمعت “الطاس” بالمغرب الفاسي، السبت الماضي.

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وجاء في البلاغ الذي نشر فريق “الطاس”، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، أن هشام التيازي قد احتسب ركلة جزاء خيالية لصالح فريق المغرب الفاسي، رغم وجود تسلل واضح جدا على مهاجم “الماص”.

وأفاد البلاغ ذاته أن الحكم المذكور لم يحتسب هدف لفريق الاتحاد البيضاوي، إضافة إلى إبداء إستيائهم من إشهار 7 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء لللاعبي “الطاس”.

يشار إلى أن اللجنة المركزية للتحكيم قامت يوم أمس بتوقيف الحكم هشام التيازي لمدة الحياة عن الممارسة التحكيمية، بسبب “الأخطاء التي ارتكبها في المباراة التي جمعت بين أولمبيك خريبكة و يوسفية برشيد، السبت الماضي، برسم الجولة العاشرة من البطولة الوطنية الإحترافية”.