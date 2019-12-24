مظاهرات الثلاثاء تغيب عن شوارع الجزائر وإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان صالح

لأول أسبوع منذ أشهر، قرر الطلبة الجزائريون، إلغاء مظاهراتهم الأسبوعية التي كانت مبرمجة اليوم الثلاثاء.

وأعلن طلاب الجزائر، مساء أمس الإثنين، عن إلغائهم لمظاهرات اليوم، احتراما للحداد الذي دخلت فيه البلاد لثلاثة أيام، على خلفية وفاة رئيس أركان الجيش، قائد صالح.

وفي ذات السياق، تستعد السلطات الجزائرية، لإطلاق مراسيم إلقاء النظرة الأخيرة على صالح، بقصر الشعب بالعاصمة الجزائر، بحضور شخصيات عسكرية ومدنية، وبعض المواطنين، على أن يتم تشييعه لمثواه الأخير، إلى جانب باقي رؤساء الجزائر، غدا الأربعاء.

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وبعد الإعلان أمس الإثنين عن نقل عبد القادر بنصالح، رئيس مجلس الشعب الجزائري وقائد المرحلة الانتقالية في البلاد، على وجه السرعة لمستشفى عين النعجة، نتيجة أزمة صحية طارئة، أعلنت مصادر مقربة من بن صالح عن تحسن وضعه الصحي، ومغادرته للمستشفى العسكري.

يشار إلى أنه أعلن أمس الإثنين، عن وفاة قائد صالح بسبب أزمة قلبية، بعد أيام من الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، التي أفرزت عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للبلاد.