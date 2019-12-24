أكادير.. حجز طن و770 كيلوغراما من “الشيرا” على متن شاحنة موصولة بمقطورة للتبريد

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، من حجز طن و770 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة موصولة بمقطورة للتبريد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية المشتركة بمنطقة تيكيوين بضواحي أكادير، حيث تم ضبط الشاحنة المحملة بالمخدرات وعلى متنها السائق ومرافقه، والذي تبين من خلال عملية التنقيط بقواعد البيانات الأمنية أن أحدهما من ذوي السوابق القضائية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بسائق الشاحنة ومرافقه، البالغين من العمر 44 و28 سنة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه القضية، وكذا رصد تقاطعاتها المحتملة مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشار إلى أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المشتركة التي تباشرها فرق الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل مكافحة كل مظاهر الجريمة، بما فيها الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.