انخفاض في سعر الكهرباء مطلع الشهر المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت سلطة الكهرباء في البلاد أنها أقرت السعر الرسمي للكهرباء للعام المقبل 2020 صباح اليوم، الثلاثاء.

وبموجب الإعلان الرسمي فإنه تقرر تخفيض سعر الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسبة 4.3%، كما سيجري تخفيض سعر الكهرباء للاستهلاك الصناعي وإضاءة مصابيح الشوارع بنسبة 5.3%.

هذا، وسيصبح سعر الكيلو واط للساعة 53 أغورة منذ شهر كانون الثاني/ يناير 2020 بدلا من 55 أغورة كما هو اليوم في البلاد.