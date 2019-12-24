انخفاض في سعر الكهرباء مطلع الشهر المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت سلطة الكهرباء في البلاد أنها أقرت السعر الرسمي للكهرباء للعام المقبل 2020 صباح اليوم، الثلاثاء.
وبموجب الإعلان الرسمي فإنه تقرر تخفيض سعر الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسبة 4.3%، كما سيجري تخفيض سعر الكهرباء للاستهلاك الصناعي وإضاءة مصابيح الشوارع بنسبة 5.3%.
هذا، وسيصبح سعر الكيلو واط للساعة 53 أغورة منذ شهر كانون الثاني/ يناير 2020 بدلا من 55 أغورة كما هو اليوم في البلاد.
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