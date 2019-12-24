الخارجية الفلسطينية: تصريحات بومبيو حول الاستيطان "معادية للسامية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حول الاستيطان بأنها "معادية للسامية".

وقالت الوزارة في بيان إنها تندد بتصريحات بومبيو، الذي "أطلق على الضفة الغربية تسمية ’يهودا والسامرة’، ودعا إلى إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، باعتبار أنها لا تتعارض مع القانون الدولي".

وأضافت أن "إنكار وجود حق الفلسطينيين على هذه الأرض هو بحد ذاته معاداة للسامية وإنكار للحقيقة الراسخة منذ آلاف السنين"، مشيرة إلى أنها "ستدرس هذه التصريحات مع الخبراء القانونيين الدوليين في سياق المحاسبة القانونية، لتحديد أوجه المساءلة والمحاسبة الواجبة".

وتابعت وزارة الخارجية الفلسطينية أنه "لم يكتف بومبيو بذلك، بل حاول تسويق ما أسماه النظرة الواقعية للواقع، للمطالبة باعتراف جميع الأطراف بالتغييرات التي أدخلتها دولة الاحتلال على الأرض والتعامل معها كحقائق ومسلمات، خاصة في القدس الشرقية المحتلة".

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وجاءت أقوال بومبيو، في مقابلة اجرتها معه شبكة الستلايت المسيحية ( CSN).

والشهر الماضي، أعلن بومبيو، في مؤتمر صحافي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية وفلسطينية شديدة.

ويشدد المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.