اليمن.. حوثي يقتل مواطنا ويغادر العدين في إب

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

أقدم قيادي حوثي، على قتل أحد المواطنين في مديرية العدين بمحافظة إب وسط اليمن.



وأضافت مصادر وفقا "اليمن العربي"، أن مليشيا الحوثي بقيادة القيادي الحوثي شاكر الشبيبي والمعين من قبل المليشيا مدير أمن لمديرية العدين قتلت مواطنا وسط مدينة العدين غرب محافظة إب في ظل جرائم يومية يتعرض لها أبناء المحافظة من قبل مليشيا الحوثي.

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وتحدثت المصادر، أن القتيل يدعى "جميل عبدالقادر عبدالوهاب الشهاري" وأسرته تحمل الشبيبي المسؤولية وسط تحشيدات مسلحة من أبناء أسرة بيت الشهاري.

وبينت المصادر أن القيادي الحوثي غادر مدينة العدين إلى مدينة إب ولجأ لقيادات حوثية.