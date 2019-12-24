شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: المملكة التزمت بمبادئ القانون في قضية «خاشقجي» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الثلاثاء ان أحكام القضاء السعودي الصادرة في قضية جمال خاشقجي تعكس التزام المملكة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه. وقال مصدر مسؤول إن "دولة الكويت تابعت باهتمام الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي يوم امس الاثنين ضد المتهمين بمقتل خاشقجي والتي تعكس التزام المملكة الشقيقة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه ردا على من يحاول المساس بالمملكة والاساءة لقضائها العادل". وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى جانب الأشقاء في المملكة في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنهم واستقرارهم وخصوصية شأنهم الداخلي.

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