شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل 13 فلسطينياً من القدس والان نبدء بالتفاصيل
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 13 مقدسياً وحطم نُصباً تذكارياً في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.
وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيسوية رائد أبو ريالة، بأن جيش الاحتلال نفذ عمليات دهم واسعة طالت عدداً من المنازل، تخللها عمليات اعتداء وتخريب، وانتهت باعتقال 13 فلسطينياً من القدس.
كما داهمت حي الشهيد محمد كايد في البلدة وشرعت بتحطيم نصب تذكاري بعدما نصبه نشطاء من العيسوية يوم أمس.
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