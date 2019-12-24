شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة العراقية : لم نتلق رد من البرلمان بشأن تحديد الكتلة الأكبر والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الرئاسة العراقية، اليوم الثلاثاء، عدم تلقيها كتابا من مجلس النواب بشأن تحديد الكتلة الأكبر.

وقال في بيان : أنه " لم يرد لرئاسة الجمهورية أي جواب من مجلس النواب على كتابها المرقم 4022 بتاريخ 22-12-2019 الذي طلب فيه تحديد الكتلة الأكثر عددًا والمعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء". وكان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، قد أحال يوم الأحد، جواب المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر الى مجلس النواب. وطلب "صالح" من مجلس النواب تحديد الكتلة الأكبر لتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء".