شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسابيع من توليه المنصب.. استقالة نائب الرئيس التنفيذي لنيسان والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المسؤول التنفيذي المكلف بقيادة تعافي نيسان موتور إنه قرر الاستقالة بعد أسابيع فقط من توليه منصبه الجديد، في خطوة قد تعرقل مساعي شركة صناعة السيارات لطي صفحي فضيحة وتراجع المبيعات.

وقال جون سيكي نائب رئيس العمليات والمنافس السابق على منصب الرئيس التنفيذي إنه سيترك منصبه ليتولى رئاسة شركة متخصصة في صناعة مكونات السيارات والمحركات.

وأضاف ”أحب نيسان ويحزنني أن أرحل قبل الانتهاء من أعمال إنعاش الشركة، لكنني أبلغ 58 عاماً، إنها على الأرجح فرصتي الأخيرة لقيادة شركة.“

وتعرضت نيسان لهزه كبيرة العام الماضي بعد سقوط كارلوس غضن رئيس مجلس الإدارة الذي أُطيح به وينتظر المحاكمة بسبب مخالفات مالية ينفي ارتكابها.