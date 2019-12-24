اجتماع حاسم لقادة الكتل مساء اليوم لحسم اختيار مرشح رئاسة الحكومة

كشف مصدر سياسي، الثلاثاء، عن عزم الكتل السياسية عقد اجتماع مساء اليوم، لحسم اختيار مرشح رئاسة الحكومة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اجتماعا حاسما من المزمع عقده مساء اليوم الثلاثاء، يضم قادة الكتل السياسية، من أجل حسم اختيار مرشح رئاسة الحكومة المقبلة".

وأضاف، أن "هناك ترجيحات باختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة".