أكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، الثلاثاء، ان كتلته لن تدعم او تصوت اي مرشح لرئاسة مجلس الوزراء لا تنطبق عليه. وقال فدعم لـ الخليج 365، إن "تحالف البناء بصفته الكتلة الاكبر، اخذ على عاتقه قضية تقديم مرشح رئاسة الوزراء الى رئيس الجمهورية بغية تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة"، مبيناً ان "الحكمة موقفها واضح وثابت بدعم اي مرشح يحمل مواصفات غير جدلية ومستقل ويستطيع عبور هذه المرحلة بشكل صحيح وسليم".



وأضاف أن "هذه هي رؤيتنا وموقفنا من الشخصي المرشح لرئاسة الوزراء وبحال ترشيح اي شخصية لاتنطبق عليها هذه المواصفات فلن نصوت لها او لحكومتها ولن ندعمها".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب عن الحكمة: لن نصوت لاي مرشح لا تنطبق عليه هذه الشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.