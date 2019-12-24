تأدية اليمين الدستورية لثلاثة نواب جدد

وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "محمود الزجراوي، أدى اليمين الدستورية نائبا بدلا عن المستقيل حسن العاقولي، ووسن السعيدي نائبا بدلا عن المستقيلة هيفاء الأمين، وآزاد حبيب بدلا عن رائد فهمي".

وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جلسة علنية برئاسة حسن الكعبي، عضو رئاسة البرلمان.