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تأدية اليمين الدستورية لثلاثة نواب جدد

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أدى ثلاثة نواب جدد، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية في البرلمان، ليحلوا محل نواب مستقيلين.
وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "محمود الزجراوي، أدى اليمين الدستورية نائبا بدلا عن المستقيل حسن العاقولي، ووسن السعيدي نائبا بدلا عن المستقيلة هيفاء الأمين، وآزاد حبيب بدلا عن رائد فهمي".

وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جلسة علنية برئاسة حسن الكعبي، عضو رئاسة البرلمان.

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