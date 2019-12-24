واشنطن لليبيين في"عيد الاستقلال": لا تفتحوا الأبواب للاستغلال الأجنبي

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، الأطراف الليبية إلى حماية استقلال بلادهم بدلا من فتح الأبواب أمام "الاستغلال الأجنبي".

جاء ذلك في تغريدة للسفارة الأمريكية بليبيا، على "تويتر"؛ بمناسبة الذكرى الـ68 لاستقلال ليبيا الذي تحتفل به البلاد في 24 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وقالت السفارة الأمريكية إن واشنطن تؤكد التزامها بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مناشدة كافة الأطراف لوقف التصعيد واتخاذ خطوات جادة نحو حل الصراع.

وأضافت أنه "حان الوقت للقيادة الليبية الشجاعة لحماية الاستقلال بدلاً من فتح الأبواب للاستغلال الأجنبي".





بينما تحل، اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ 68 لاستقلال ليبيا وتحررها من الاستعمار ونيل حريتها عبر سلسلة من المعارك البطولية، يحاول رئيس ما يسمى حكومة الوفاق، فايز السراج، إعادة البلاد تحت وطأة الاستعمار من جديد.

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ونهاية الشهر الماضي، وقع السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم غير شرعيتين أقرهما برلمان أنقرة في مجالي البحرية والأمن، ما يمنح تركيا غطاء لإرسال جنودها ومعداتها العسكرية والسلاح إلى ليبيا، في خرق واضح للقرارات الأممية التي تحظر ضخ السلاح إلى ليبيا.

ووصف البرلمان الليبي، في بيان، هذا الاتفاق بأنه "خيانة عظمى" ويمس الأمن القومي والسيادة الليبية.

ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سحب اعترافها من حكومة فايز السراج.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح ضد عملية الجيش الليبي بتطهير العاصمة طرابلس التي أطلقها منذ أبريل/نيسان الماضي.





ويحتفل الليبيون في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول من كل عام بعيد استقلال بلدهم وتحررها من الاستعمار ونيل حريتها واستقلالها عبر سلسلة من المعارك البطولية التي شهدها مختلف مناطق البلاد على امتداد عقود من الزمن من الاحتلال الإيطالي.

وإلى جانب معارك الجهاد، خاض الشعب الليبي العديد من المعارك السياسية في المحافل الإقليمية والدولية كافة والتي توجت بإعلان الاستقلال في مثل هذا اليوم الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون أول عام 1951.

وأعلنت الحكومة الليبية المؤقتة المتمركزة، شرق البلاد، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول من كل عام عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، وذلك تخليدا لذكرى الاستقلال.