بدء جلسة البرلمان العراقي للتصويت على قانون الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة "علنية" برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي، للتصويت على باقي بنود قانون الانتخابات.
وقالت وسائل إعلام عراقية: إن مجلس النواب، عقد اليوم جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الأول، برئاسة عضو هيئة رئاسة البرلمان حسن الكعبي وحضور 184 نائبا".
وأوضحت أن الكعبي أكد أن الجلسة ستكون علنية أمام الرأي العام، وستتضمن التصويت على باقي فقرات قانون انتخابات مجلس النواب.
وكانت رئاسة مجلس النواب قررت، أمس الاثنين، تأجيل الجلسة "لعدم اكتمال النصاب القانوني ".
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