محاكمة شقيق أمير قطر ودافوس الصحراء.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: شقيق أمير قطر مطلوب للمثول أمام محكمة أمريكية بتهمة التعذيب، الجيش السوري يحاصر نقطة مراقبة تركية في إدلب، مظاهرات جنوبي العراق احتجاجا على ترشيح "العيداني" للحكومة، بولتون يطالب ترامب بسياسة "أكثر فاعلية" في التعاطي مع بيونج يانج.

كما تقرأون: البرلمان العربي: قضية خاشقجي تجسد التزام السعودية بمحاسبة المتورطين، سجال بين مجلسي النواب والشيوخ حول محاكمة ترامب، إعفاء 3 عناصر إخوانية من مناصب رفيعة بالسودان، الإمارات: الأحكام في قضية خاشقجي تؤكد استقلالية القضاء السعودي ونزاهته، التحقيق مع الزوجة الثانية للبشير حول أرصدة مصرفية بماليزيا.

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وفي الاقتصاد تطالعون: عمدة إسطنبول: فساد حزب أردوغان التهم حتى الأجور في الموازنة، وسط تعاملات هادئة.. أسعار النفط ترتفع بدعم تخفيضات الإنتاج، "ستراتا" الإماراتية تمدد شراكتها مع "ليوناردو" الإيطالية لصناعة الطائرات، دافوس الصحراء.. استثمارات تتدفق وشراكات قوية للاقتصاد السعودي.

رياضيا تتابعون: الهدف الـ500 ورقم تاريخي جديد.. أبرز طموحات سواريز في 2020.

أخيرًا الفن: سر عودة دانيال كريج لتقديم جيمس بوند للمرة الأخيرة.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها..

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