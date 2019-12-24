عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القبض على نساء خالفن الذوق العام بالرياض

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

ألقت السلطات السعودية القبض على عدد من النساء لمخالفتهن الذوق العام في العاصمة الرياض التي تحتضن فعاليات مكثفة تشهد إقبالا كبيرا تخللته بعض حالات التجاوز.



وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري إنه جرى تطبيق العقوبات المقررة تجاه نساء ارتكبن 9 مخالفات ”خادشة للحياء“ (الاثنين) الماضي.

وأوضح التويجري أن ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات جاء في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) بتاريخ 4 /8/ 1440هـ.

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ولم تعلن على الفور تفاصيل الوقائع التي شهدت مخالفة الذوق العام، ولا طبيعة العقوبة الموقعة على المخالفات.

لكن مستخدمين كانوا تداولوا خلال الأيام الماضية عدة حالات انتشرت مقاطعها على نطاق واسع بشبكات التواصل الاجتماعي.