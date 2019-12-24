شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت توجه رسالة هامة بشأن أحكام القضاء فى قضية خاشقجي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكويت توجه رسالة هامة بشأن أحكام القضاء فى قضية خاشقجي الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 أكدت دولة الكويت، أن الأحكام في قضية جمال خاشقجي رد من السعودية على كل من يحاول المساس بها، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

وأوضح الكويت أن أحكام القضاء في قضية خاشقجي تعكس التزام السعودية بمبادئ القانون.

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