الأرجنتين تعلن حالة الطوارئ وسط تعهدات بتنظيم الاقتصاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

نشرت حكومة الأرجنتين الجديدة قانون "الطوارئ" في الجريدة الرسمية بعد إقراره من البرلمان، ليدخل حيز التنفيذ وسط وعود رئيس البلاد الجديد، ألبرتو فرنانديز بتنظيم اقتصاد البلاد. وقال في تصريحات مقتضبة للصحافيين من مقر الحكومة "اهتمامي الآن ينصب على محاولة تنظيم الاقتصاد وطمأنته". وأكد فرنانديز الذي تولى رئاسة الأرجنتين يوم 10 من الشهر الجاري وسط ركود اقتصادي كبير بدأ في أبريل(نيسان) 2018، أن "أولوياتي هي الأشخاص الذين يواجهون أوقاتاً عصيبة بسبب الوضع الاقتصادي، الذي يعاني من ارتفاع معدلات التضخم ومعدلات الفقر المتزايدة". وبعد توليه رئاسة البلد اللاتيني، أرسل فرنانديز الأسبوع الماضي إلى البرلمان مشروع ما يسمى بـ"قانون التضامن والتنشيط الإنتاجي"، الذي تمت مناقشته والموافقة عليه بسرعة من قبل مجلسي الكونغرس. وينص القانون الجديد على إعلان حالة الطوارئ العامة في المسائل الاقتصادية والمالية والضريبية والإدارية والاجتماعية والطاقة والصحة والضمان الاجتماعي، ويمنح صلاحيات خاصة إلى الحكومة حتى 31 ديسمبر(كانون الأول) 2020.

