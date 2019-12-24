أثيوبيا: سد النهضة يحتاج 1.26 مليار دولار لإنهائه في عام 2023

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

قامت اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الموارد الطبيعية والري والطاقة في البرلمان بزيارة مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، حيث تم إطلاع أعضاء اللجنة على الوضع الحالي للمشروع من قبل المدير العام للمشروع كيفل هورو. وبحسب وكالة الأنباء الأثيوبية الرسمية، أخبر المدير اللجنة أن حوالي 70٪ من الأعمال في المشروع قد اكتملت، من المقرر أن يكتمل المشروع بالكامل في عام 2023. وقال إن الأعمال في الوحدتين 9 و 10، التوربينات اللتان تم التخطيط لهما لتوليد الطاقة قبل الانتهاء الكامل من المشروع ، تسير بشكل جيد أيضًا، ووفقًا للمهندس كيفل، من المتوقع أن يولد التوربيناتين ما مجموعه 750 ميغاوات من الكهرباء في أوائل 2021. وأشار المدير العام إلى أن البلاد أنفقت حتى الآن 99 مليار بر اثيوبي (3.11 مليا دولار) على المشروع وهناك حاجة إلى 40 مليار بر (1.26 مليار دولار) إضافية لإنهاء المشروع. وأعرب أعضاء اللجنة عن ارتياحهم لما رأوه في موقع المشروع وقالوا إن "تقدم المشروع أصبح واعدًا الآن"، وأكدت اللجنة على الحاجة إلى معالجة بعض المشاكل التي أثارها العمال وكذلك أسئلة عن البنية التحتية وتعويض المزارعين.

