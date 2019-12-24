مقتل 7 عسكريين أفغان في هجوم لطالبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

أعلن مسؤولون مقتل 7 جنود أفغان في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية في شمال البلاد اليوم الثلاثاء، غداة مقتل جندي أمريكي فيما تستعد القوات المحلية والدولية لشتاء دام آخر. وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنّ "إرهابيين هاجموا قاعدة عسكرية مشتركة في منطقة دولت آباد في ولاية بلخ بالقرب من الحدود مع أوزبكستان"، والقاعدة تستخدم مناصفة بين الجيش والإدارة الوطنية للأمن أي الاستخبارات الأفغانية، وقالت في بيان "نتيجة لهذا الهجوم قتل 7 جنود في الجيش الأفغاني وجرح 3 آخرون، كذلك أصيب 3 من موظفي المديرية الوطنية للأمن بجروح". ومن جهته، صرح المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أنّ "20 جندياً قتلوا في الهجوم بينهم قائد"، وكتب على تويتر "أصيب 6 جنود وأسرنا 4 آخرين وسيطرنا على القاعدة العسكرية". ويأتي الهجوم غداة إعلان الحركة مسؤوليتها عن هجوم قتل فيه جندي أمريكي في إقليم قندوز بشمال أفغانستان، وأكدت الحركة الإرهابية أن عدداً من العسكريين الأمريكيين والأفغان أيضاً جرحوا في هذا الهجوم، كما أعلنت أنها قامت بتفجير آلية أمريكية في شار دارا في إقليم قندوز، ما أدى لمقتل الجندي الأمريكي. ولكنّ مسؤولاً أمريكياً قال إن "الجندي قتل في انفجار مخزن للأسلحة كان يتفقده"، مشيراً "لم يحدث ذلك نتيجة هجوم كما يؤكد العدو". ويشهد الشتاء عادة تراجعاً للمواجهات مقارنة بـ"موسم القتال"، مع عودة مقاتلي طالبان إلى قراهم إذ تتسبب الثلوج والجليد المتراكم في جعل الهجمات أكثر صعوبة، وصرح مسؤولون في الاستخبارات الألمانية في مخيم مرمال الذي يشكل قاعدة تديرها ألمانيا خارج مزار الشريف في بلخ أن "يناير(كانون الثاني) 2019 شهد أكبر عدد من الهجمات في الشمال". وقال أحدهم "إذا لم يطرأ تغيير في اللعبة على المستوى الاستراتيجي، سيكون الشتاء ساخناً"، وأضاف "نتحدث عن نحو 20 حادثاً أمنياً يومياً في المعدل لدى قيادة الشمال لحلف شمال الأطلسي (ناتو)". وكانت واشنطن وطالبان قريبتين من التوصل إلى اتفاق في بداية سبتمبر(أيلول) الماضي، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علّق المفاوضات التي كانت قد بدأت عام إثر هجوم استهدف قاعدة باغرام الجوية بشمال كابول وأسفر عن سقوط 12 قتيلاً بينهم جندي أمريكي. واستؤنفت المفاوضات في 7 ديسمبر(كانون الأول) الجاري في الدوحة، وقتل 20 جندياً أمريكياً على الأقل خلال عمليات في أفغانستان خلال العام الجاري، بمن فيهم العسكري الذي سقط أمس الإثنين.

