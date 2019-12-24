شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يدمر مدرعة عسكرية تركية جنوب طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء أن القوات الجوية استهدف مواقع ميليشيات الوفاق في طريق مطار طرابلس. وأضاف المركز الإعلامي أن القوات الجوية دمرت مدرعة عسكرية تركية.

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