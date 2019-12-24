تقوم ​المديرية العامة للأمن العام​ بتأمين العودة الطوعية ل​نازحين سوريين​ من مناطق مختلفة في ​لبنان​ الى ​سوريا​ عبر مراكز ​المصنع​، ​العبودية​ و​القاع​ الحدودية، اعتبارا من ​الساعة​ سادسة صباح الخميس، نقاط التجمع: - طرابلس: محلة المعرض. - العبودية: ساحة المركز. - النبطية: ​مركز كامل يوسف جابر الثقافي​. - صيدا: الملعب البلدي - الاولي. Advertisements - حاصبيا: ​الهبارية​ - المبنى البلدي. - بيروت: ​المدينة الرياضية​.

- برج حمود: الملعب البلدي. - المصنع: ساحة المغادرة. - القاع: ساحة المغادرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام يؤمن العودة الطوعية لنازحين الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.