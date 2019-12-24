خليل: عسانا ننتظر بشارة لكل الخائفين في وطنهم وعليه

اعتبر وزير المالية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​ في تصريح عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ "أننا ندور في حلقة العام ونعود في آخره إلى ميلاد المخلص لنتزود بزاد ​المحبة​، تلك التي نثرها ​المسيح​ على التاريخ الآتي ليقول إن في كل صعوبة منبت لأمل جديد، إذا سادت المحبة. ‏ميلاد مجيد لكل الأخوة المسيحيين ولجميع اللبنانيين، عسانا ننتظر بشارة لكل الخائفين في وطنهم وعليه".

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