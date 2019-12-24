جبق رعى بروتوكول تعاون بين العربية ومستشفى طرابلس الحكومي

رعى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال ​جميل جبق​ التوقيع على بروتوكول تعاون بين ​جامعة بيروت العربية​ الممثلة برئيسها عمرو جلال العدوي و​مستشفى طرابلس​ الحكومي ممثلا برئيس مجلس الإدارة الدكتور فواز الحلاب، بهدف تبادل الخبرات والإستشارات في مجالات الفيزياء الطبية وتدريب طلاب درجة ماجستير الفيزياء الطبية من جامعة بيروت العربية على كيفية عمل أجهزة التصوير التشخيصية وأجهزة العلاج بالإشعاع وغيرها من الأجهزة الموجودة في المستشفى. وستتولى الجامعة وهيئة ​الطاقة الذرية​ اللبنانية الإشراف على درجة الفيزياء الطبية والتدريب في المستشفى بناء على الإتفاق المبرم بينهما سابقا.

ونوه جبق في تصريح، بهذه الخطوة، آملا أن "تسهم في تطوير خدمة المرضى في ​مدينة طرابلس​ التي تحتاج إلى أقصى الدعم"، مشيدا "ب​المستشفى الحكومي​ في المدينة"، متمنيا "تطوير بروتوكول التعاون لتحويل مستشفى طرابلس إلى مستشفى جامعي"، لافتا الى أن "العمل جار على إنشاء مستشفى حكومي في عكار التي تحتاج إلى رعاية خاصة"، كاشفا أنه "تلقى وعودا بالبدء قريبا بتنفيذ الإجراءات اللازمة لإطلاق المناقصة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي".

