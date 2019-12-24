الجيش معايدا: نصلي لكي يعم السلام والمحبة وطننا لبنان ويزهر مستقبله بتضامن أبنائه

توجّه الجيش ال​لبنان​ي بمعايدة إلى اللبنانيين بمناسبة ​عيد الميلاد​ المجيد، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، لافتًا إلى أنّ "في زمن ميلاد المخلص، نصلّي لكي يعمّ السلام والمحبّة وطننا لبنان، ويزهر مستقبله بتضامن جميع أبنائه".

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