القواس: الحديث عن الميثاقية والديمقراطية التوافقية هو هرطقة دستورية فاضحة

اعتبر عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي محمد شاكر القواس أن "الحديث عن الميثاقية والديمقراطية التوافقية هو هرطقة دستورية فاضحة، وهو من البدع المتبعة كمدخل لنظام المحاصصة والفساد السياسي والطائفي في لبنان".
ورأى القواس أن "تشكيل حكومة من المستقلين الإختصاصيين هو انقلاب على الطائف وتجاوز للدستور اللبناني الذي اناط السلطة الإجرائية سياسياً وإدارياً بمجلس الوزراء مجتمعاً مما يدلل ويؤكد على حتمية الصفة السياسية لشخصية الوزراء ووظيفتهم السياسية إلى جانب المؤهلات التقنية والإدارية للوزرات ذات الإختصاص".
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