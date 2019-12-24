القواس: الحديث عن الميثاقية والديمقراطية التوافقية هو هرطقة دستورية فاضحة

اعتبر عضو ​القيادة​ القطرية ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ ​محمد شاكر القواس​ أن "الحديث عن الميثاقية والديمقراطية التوافقية هو هرطقة دستورية فاضحة، وهو من البدع المتبعة كمدخل لنظام ​المحاصصة​ و​الفساد​ السياسي و​الطائف​ي في ​لبنان​".

ورأى القواس أن "تشكيل ​حكومة​ من المستقلين الإختصاصيين هو انقلاب على الطائف وتجاوز للدستور اللبناني الذي اناط ​السلطة​ الإجرائية سياسياً وإدارياً ب​مجلس الوزراء​ مجتمعاً مما يدلل ويؤكد على حتمية الصفة السياسية لشخصية الوزراء ووظيفتهم السياسية إلى جانب المؤهلات التقنية والإدارية للوزرات ذات الإختصاص".