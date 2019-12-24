خارجية الكويت: أحكام القضاء السعودي بقضية خاشقجي تعكس الالتزام بمبادئ القانون

لفت مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ​الكويت​ية، في بيان، إلى أنّ "الكويت تابعت باهتمام الأحكام الّتي أصدرها القضاء السعودي يوم أمس الإثنين، ضدّ المتّهمين بمقتل المواطن السعودي ​جمال خاشقجي​، والّتي تعكس التزام ​السعودية​ الشقيقة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه، ردًّا على من يحاول المساس بالسعودية والإساءة لقضائها العادل".

وأكّد المصدر "وقوف الكويت إلى جانب الأشقاء في السعودية الشقيقة، في كلّ ما من شأنه الحفاظ على أمنهم واستقرارهم وخصوصيّة شأنهم الداخلي".