وزير الدفاع التركي: الإرهابيون ما زالوا موجودين بمناطق "نبع السلام" وسنقضي عليهم

شدّد ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​، على أنّ "​الإرهاب​يين ما زالوا موجودين في مناطق غرب وشرق المنطقة الّتي تمّ تطهيرها من الإرهاب خلال عملية "نبع السلام" في ​سوريا​"، مؤكّدًا أنّ "عناصر ​الجيش التركي​ تتابع الإرهابيين في مناطق غرب وشرق منطقة "نبع السلام".

ولفت في كلمة له خلال حفل تكريم في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة ​أنقرة​، بمشاركة قادة الجيش ومسؤولون من وزارة الدفاع وعدد كبير من الضباط، إلى أنّ "عبر هذه العمليّة، تمّ تشكيل منطقة "نبع السلام"، وتطهيرها من الإرهاب وجعلها آمنة، ومع مواصلة أنشطتها هناك، نواصل تنسيق فعاليّاتنا عبر إجراء اتفاقات مع الأميركيين من جانب والروس من الجانب الآخر، وهذا التنسيق متواصل حاليًا وخاصة مع الروس".

وركّز أكار على أنّ "مكافحة ​تركيا​ للإرهاب ستتواصل إلى حين القضاء على آخر إرهابي"، موضحًا أنّ "هدف تركيا في شمالي ​العراق​ وسوريا يتمثّل في كفاح الإرهابيين والتنظيمات الإرهابيّة".