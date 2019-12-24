ظريف: إيران تربطها علاقات حميمة جدا مع سلطنة عمان وستبقى دائما إلى جانبها

لفت وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، إلى أنّه "کما جرت العادة، قمت أمس واليوم بزيارة مسقط، للتباحث والتشاور مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان، بخصوص العلاقات الثنائيّة والقضايا الإقليميّة والدوليّة".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "إيران وعمان كانتا ولا تزالان دولتين جارتين، تربطهما علاقات حميمة جدًّا. سنبقى دائمًا إلى جانب سلطنة عمان".
وكان ظريف قد أجرى أمس واليوم جولتين من المحادثات مع نظيره العماني يوسف بن علوي. كما التقى اليوم وزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني.
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